"مستقبل وطن" ينظم معرضًا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في الإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، امين الحزب في المحافظة، معرضًا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة مدعومة على مدار ثلاثة أيام استعدادًا للعام الدراسي الجديد، في قسم سيدي جابر، تحت رعاية النائبة شرين عليش، عضو مجلس النواب، وفي حضور النائب أحمد المصري، وأمين القسم سامح الشباسي.



وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن المعرض جزء من الخطة التي يتبعها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن استراتيجية الحزب تهدف للتلامس مع المواطن البسيط واحتياجاته الأساسية، والأعباء الدورية للمواطنين، وذلك وفقًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، والنائب أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب، والنائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب.



وأشار ضيف الله إلى أن المعرض يأتي في إطار جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط، وتقديم خدمات حقيقة للمواطن.



وأشارت النائبة شرين عليش، إن المعرض المقام بمنطقة عزبة سعد بسيدي جابر، شهد إقبالًا متميزًا من قبل المواطنين، نظرًا لجودة المعروضات وانخفاض أسعارها، فالهدف من المعرض توفير الخدمات للفئات البسيطة من الشعب، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب الذي يهدف ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة.



بدوره، أشاد النائب أحمد المصري بدور شباب الحزب في تنظيم دخول المواطنين للمعرض لشراء المستلزمات المدرسية، وسط حالة من السعادة والرضا من المواطنين على توافر احتياجاتهم المدرسية بأسعار مخفضة بعيدًا عن أسعار بعض المحلات المبالغ فيها.



وقال سامح الشباسي، إن المعرض يتضمن تخفيضات بنسبة كبيرة على أغلب المستلزمات الدراسية، مشيرًا إلى أن هناك حالة رضا عن المعرض خصوصا أنه لا يحتاجون الذهب إلى أماكن بعيدة لشراء مستلزمات أبنائهم الدراسية، فالمعرض يتضمن كافة المستلزمات المدرسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية.