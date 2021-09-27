تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 28 سبتمبر إلى يوم الأحد 3 أكتوبر.





طقس الفترة المقبلة





وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس مائلً للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على باقي الأنحاء.





وأشارت، إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.





أمطار على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة



