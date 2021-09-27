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تصريحات كلوب قبل مواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:59 م
علي نبوي
علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
كلوب قال في المؤتمر الصحفي للمباراة :"بورتو فريق مختلف لكن علينا أن نتحسن بالدفاع".
وأضاف :"تحدثنا عن المشاكل الدفاعية وانه لا يُمكننا اللعب مجددًا بتلك الكيفية وأوجدنا حلاً وعلينا إظهار ذلك يوم غد".
وتابع :"بورتو شهد تغييرات باللاعبين على مدار السنوات لكن لديهم نفس المدرب، ليست لدينا أفضلية أننا فزنا مباراتين من اخر ثلاث مواجهات ضدهم".
وزاد :"نفكر بهذه المباراة ولديهم فرص مختلفة للعب والاستعداد".
وأشار :"لدينا قائمة كبيرة ستسافر، 23 لاعب سيُسافر عدا اللاعبين المصابين لوقت طويل".
وأوضح :"تياغو وإيليوت بالطبع لن يسافرا معنا والبقية متوفرين. ليس هنالك اي تحديثات أخرى".