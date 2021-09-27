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عاجل.. وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان بعد صراع مع المرض
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:02 م
ماريان ناجى
رقد في الرب منذ قليل المطران الجليل والشيخ الوقور نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر تجاوز ٨١ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها ٤٦ سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.
وسنوافيكم بعد قليل بكافة التفاصيل المتعلقة بترتيبات صلوات التجنيز.
وسنوافيكم بعد قليل بكافة التفاصيل المتعلقة بترتيبات صلوات التجنيز.