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أسرته رفضت زواجه فانتحر شنقاً.. مأساة طالب بالمرحلة الثانوية بكرداسة

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:02 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
شهدت مدينة كرداسة، حادث مأساوي راح ضحيته شاب في ربيع عمره، لرفض أسرته زواجه من فتاة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله بنطاق المركز.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر، والرائد أحمد فايز معاون مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار طالب بالمرحلة الثانوية، شنقا داخل منزله، لرفض أسرته زواجه من فتاة يربطه بها علاقة عاطفية.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى أن الشاب يوم الواقعة استغل تواجده بمفرده بالمنزل، وعلق حبل بمروحة بسقف غرفته، وشنق نفسه.

ونفت أسرته وجود شبهة جنائية حول وفاته، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

كرداسة زواج انتحار

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