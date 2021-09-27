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تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:02 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره فريق إيفرتون، يوم السبت 2 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وايفرتون في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وسقط فريق مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة أمام نظيره أستون فيلا في الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد، بينما فاز ايفرتون على حساب نوريتش سيتي بنتيجة هدفين دون رد.

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