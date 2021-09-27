وحدة الصم الأسقفية: دمج الحصص الدراسية والمهنية معًا في العام الجديد



تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

عقدت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر اجتماعًا لتقييم العام الدراسى الماضى من خلال نظرية التحليل swot لبيان نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وللإعداد والتخطيط للعام الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٢ وذلك بمقر الوحدة بمصر القديمة.وأوضحت دكتورة مارى إسحق مدير وحدة الصم: تقرَر دمج الجدول ليضم المواد الدراسية والورش معًا وإضافة ساعة أخرى لينتهى اليوم الدراسى فى تمام الساعة االساعة الثانية ظهرًا بعد أن كان ينتهى السنة الماضية فى الواحدة ظهرًا.وأضافت مديرة الوحدة: كما تضمن الاجتماع أيضًا وضع الخطط للورش المهنية بالوحدة والأنشطة الفنية من حيث العدد والمواد المستخدمة والمنتجات حيث توفر الوحدة هذا العام أنشطة فنية جديدة ليختار من بينها الطالب وهم الموسيقى والرسم والمسرح بالإضافة للاختيار بين ورش النجارة والخياطة والصدف والخيامية والإكسسوارات وفن الأوريجامى.وأكدت مارى: شمل الاجتماع وضع خطة مع مدرسين الوحدة للعام الدراسى الجديد من حيث إعداد الجداول لكل المراحل وخطة لاستخدام وسائل الإيضاح داخل الفصل وتوزيع المدرسين على المراحل المختلفة وكيفية إدارة الوقت بالإضافة لتدريب أهالى الطلاب على لغة الإشارة وعودة جلسات التخاطب مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.الجدير بالذكر إن وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.