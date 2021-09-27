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قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:04 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مارينا بشارة
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القرار رقم 420 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2014 بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.

وفي سياق منفصل، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

محطة بحر البحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم

"وتعد محطة بحر البحر البقر الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنية وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

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محطة مياه بحر البقر قرار السيسي

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