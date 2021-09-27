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الري: محطة بحر البقر وتبطين الترع ينعكس على جودة المحاصيل (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر من أهم المشروعات القومية في مجال الموارد المائية التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات لتطوير منظومة الري، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف معالجة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الزراعي بشرق الدلتا.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن المشروع يوفر جزء إضافي من المياه كأحد محاور الخطة القومية للوزارة التي تستمر حتى عام 2037 لتنمية موارد مائية إضافية، منوهًا بأن هذه المحطة تساهم في زراعة أكثر من 400 ألف فدان.

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن هناك العديد من المشروعات التي تتم لتيسير وصولة المياه للمزارعين ومن بينها مشروع تبطين الترع ومحطة بحر البقر، والذي ينعكس على نوعية المياه المستخدمة في الزراعة بما ينعكس على جودة المحاصيل المنتجة، والذي يساهم في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين ويحسن نوعية المياه وينهي جميع مشكلات الري.

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