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اليابان تطلق مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي الأسبوع المقبل

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:27 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
شريف بدر

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الاعمال المصري الياباني المشترك عن مشاركة مجلس الاعمال في المؤتمر الدولي لمنتجي و مستهلكي الغاز الطبيعي المسال 2021 والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)  الأسبوع المقبل علي مدار يومي 4 و 5 أكتوبر لمناقشة استقرار و ضمان امداد الأسواق العالمية بأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة وتأثير ذلك علي الاقتصاد العالمي .

وقال أن المؤتمر يعد منصة مشتركة لتعميق التعاون بين الكيانات ذات الصله في الغاز الطبيعي المسال في كل من البلدان المنتجة والمستهلكة مشيرا الي أنه أصبح قوة دافعة لتطوير السوق الدولي لمنتجي ومستوردي الغاز الطبيعي المسال الدولي من أجل زيادة تطوير السوق.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش هذا العام ،  تنسيق الأدوار الدولية بين المنتجين و المستهلكين والتوقعات الخاصة باسواق الغاز الطبيعي المسال نظرا لأهمية إمدادات الطاقة المستقرة علي النمو الاقتصادي المستدام في اليابان والعالم .

وأكد أن التعاون بين منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال اصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى نظرا لتوجه الاقتصاد العالمي للاعتماد علي الغاز الطبيعي كمصدر أساسي نظيف للطاقة والاتجاه العالمي نحو إزالة الكربون موضحا أنه نظرا لأهمية هذا اللقاء الدولي ونظرا للقيود الصحية التي فرضته جائحة كورونا علي الاقتصاد العالمي فقد قررت وزارة الصناعة اليابانية عقد هذا اللقاء بالحضور الواقعي و الافتراضي .

وأشار الي أن العام الماضي قد شهد حضور ما يقرب من 1900 مشارك ، بما في ذلك وزراء الدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال  وممثلي المنظمات الدولية ، والمديرين التنفيذيين للشركات ، وكبار الخبراء  وغيرهم , وناقش السعي وراء آليات التسعير المستدامة التي تفيد كلا المنتجين والدول المستهلكة و السعي إلى إزالة الكربون من سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال.

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