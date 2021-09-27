وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا تشاوريًا مع نظيرتها الهولندية خلال زيارتها إلى مصر

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا مع السيدة أنكي بروكرز كنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، والوفد المرافق لها، وبحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسيد هان ماورتس سخابلفد سفير هولندا بالقاهرة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي تجريها الوزيرة الهولندية إلى مصر حاليًا.





وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالوزيرة الهولندية وثمنت العلاقات الوثيقة بين مصر وهولندا، ثم استعرضت دور وجهود الوزارة على كل المستويات منذ عودتها بقرار رئيس الجمهورية، ورعايتها لكافة شرائح المصريين بالخارج من شباب وعلماء وخبراء بما يضمن نقل الصورة الصحيحة لمصر خارجيا وتفنيد أي أفكار مغلوطة.





كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر إلى الحكومة الهولندية على جهودها المتواصلة في رعاية أبناء الجالية المصرية في هولندا، معربة عن تطلعها إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وخلال الاجتماع، تم التباحث حول موضوعات عديدة من بينها الجهود والمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والتي تضمنت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة.





من جانبه، استعرض الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، أهداف ومراحل ومحاور المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي كلف رئيس الجمهورية الوزارة بها في منتدى شباب العالم ٢٠١٩، وتوفير البدائل الآمنة على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، حيث إنها مبادرة وطنية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة بالقرى والمراكز التي يتزايد فيها التوجه للهجرة غير الشرعية، ومخاطبة السيدات والشباب والقصر في هذه المناطق وتقديم الدورات التدريبية لهم وبرامج التوعية والتأهيل المناسبة.





فيما استعرض السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، أهداف إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج حيث يوفر فرص العمل المتاحة في السوق الألمانية، ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألمانية، كما يقدم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري، معربا عن تطلعه إلى إمكانية تكرار تطبيق هذا النموذج مع هولندا، والتعاون مع الجالية المصرية المقيمة هناك من مختلف الفئات.





من جانبها، تقدمت السيدة أنكي بروكرز كنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، بالشكر لجهود الحكومة المصرية في العمل على الحد الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى ترحيب بلادها بتطوير أطر التعاون مع مصر، خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وتوفير التأهيل والتدريب اللازم للعمالة المصرية للعمل بالسوق الأوروبية.





وطرحت الوزيرة الهولندية أيضًا إمكانية إطلاق برامج تعاون مشترك تفيد مجال الهجرة النظامية، يمكن من خلالها توفير فرص عمل للعمالة المصرية في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الهولندية لفترة معينة، بما يسمح بتأهيل مزيد من الشباب وخلق فرص عمل إضافية.





كما أعربت عن امتنانها وسعادتها بزيارة مصر وبحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأشادت بكل ما رأته في مصر من تطور وتنمية في كل المجالات بما يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، مثمنة حماس وجهود السفيرة نبيلة مكرم في مجال رعاية المصريين بالخارج والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





وأشادت كنول بما حققته الدولة المصرية من نجاحات في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتجاوز الأزمة العالمية التي واجهت دول العالم خلال جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو ملحوظة، معبرة عن سعادتها بالمكانة التي تحتلها الجالية المصرية في هولندا لما لها من تميز وتأثير وسمعة طيبة، علاوة على مشاركتها الإيجابية في المجتمع الهولندي.





وفي ختام اللقاء، رحب الجانبان بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في ملفات مختلفة أبرزها الهجرة -سواء الآمنة أو غير الشرعية- والجاليات، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل.





وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، تولت من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب "الشعب من أجل الحرية" الحاكم برئاسة "مارك روته" رئيس الوزراء الهولندي الحالي.