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بالتزامن مع الموجة الرابعة.. 9 أخطاء يجب تجنبها عند ارتداء الكمامة

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:15 م
فتاة ترتدي كمامة
فتاة ترتدي كمامة
محمد عوده
تكثف وزارة الصحة والسكان جهودها لمواجهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا، التي كانت قد بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.

يأتي ذلك فيما كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن موعد ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا في مصر، مؤكدة أنها من المتوقع أن تكون خلال 3 إلى 4 أسابيع مقبلة.

وفي حين تؤكد تقارير وإحصائيات وزارة الصحة، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بشكل يومي، تشتد الحاجة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار المرض، وانتقال العدوى من شخص لآخر.

ويأتي في مقدمة الإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها، ارتداء الكمامات.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها 9 أخطاء يجب تجنبها عند ارتداء الكمامات، حتى يتم ذلك بصورة سليمة، وبالتالي يمكن تجنب الإصابة بكورونا:

- يعتاد بعض الأشخاص ارتداء الكمامة دون غسل يديه قبل وبعد القيام بذلك، وهو خطأ شائع، لذا، يجب غسل اليدين بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.

- لا تعيد استخدام الكمامات ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

- يجب التخلص من الكمامة بعد استخدامها، بالقائها في سلة مهملات مغلقة.

- ينبغي البعد عن ارتداء الكمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

- عند خلع الكمامة، يجب نزعها من خلف الأذنين والرأس.

- يقوم بعض الأشخاص بارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط، وهو أمر خاطئ، لا يجب القيام به.

- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

- حين تقابل شخصا ما، لا تنزع الكمامة للتحدث معه، ولكن يجب الإبقاء عليها للوقاية من الفيروس.

- يجب التأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدا.

إحصائيات كورونا في مصر

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الأحد، عن خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254471 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 680 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 301625 حالة، من ضمنهم 254471 حالة تم شفاؤها، و17187 حالة وفاة.

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