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شجار على محطة وقود في بريطانيا بسبب نقص البنزين

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
وكالات


قالت صحيفة The Sun، إن عدة أشخاص تشاجروا في إحدى محطات الوقود في غرب ساسكس في بريطانيا، على خلفية نقص البنزين.

ووفقا لها، هاجم سائق دراجة نارية، سائقا آخر، ثم تدخل عدة أشخاص آخرين في النزاع.

تواجه المملكة المتحدة مشكلات في مجال نقل المواد الغذائية في الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص سائقي الشاحنات وكذلك عدم توفر ناقلات الوقود. وحثت الحكومة البريطانيين على عدم الذعر، لكن الكثيرين بدأوا في شراء الوقود وتخزينه في البيدونات.

ونتيجة لذلك، قررت محطات الوقود تسليم كل زبون فقط ما قيمته 30 جنيه إسترليني كحد أقصى.

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وقود بريطانيا

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