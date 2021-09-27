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إنطلاق فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى الخميس المقبل.. والعراق ضيف الشرف

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
 
تحت رعاية الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و نيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة  تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى والذى يقام خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع حيث يعد المعرض الحدث الأهم والأكبر  فى مصر والشرق الأوسط.

 وتشارك دولة العراق في المعرض هذا العام كضيف شرف الدورة الـ 54 كما يشارك العديد من الدول تشمل إندونيسيا  وسريلانكا والسعودية وفيتنام والسودان ،  ويقام على هامش المعرض الندوة الخاصة بدولة فيتنام تحت  عنوان المنتجات الصناعية والقطاعات المحتملة للتعاون وذلك بحضور رئيس مكتب التجارة الفيتنامي وذلك يوم الخميس 30 سبتمبر.

وفي هذا الاطار اوضحت مي عسل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان المعرض يضم أكبر الأسماء التجارية من مختلف القطاعات الإنتاجية  والتي تشمل القطاعات الغذائية  والملابس والمفروشات  والأجهزة الكهربائية والأثاث  والمصنوعات الجلدية  والمراتب والكيماويات والتي تحرص على تقديم أجود المنتجات بأقل الأسعار لاسيماً وأن المعرض يتواكب هذا العام  مع بداية العام الدراسي الجديد وبداية موسم فصل الشتاء .

واشارت الى حرص الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على تطبيق شعار "سلامتك تهمنا" من خلال تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية  وذلك حفاظا على سلامة العارضين والزائرين .

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