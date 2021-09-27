طريقة عمل الكسكسي بالليمون

المقادير

- كسكسي : نصف كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة (بالإضافة إلى نصف الملعقة)

- ملح : حسب الرغبة

- كسكس : نصف كوب (جاهز)

- الكمون : رشّة

- الثوم : سن

- بصل الربيع : عود

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم فرماً ناعماً، للتزيين)

- الرمان : حسب الرغبة (للتزيين)





طريقة التحضير

يصبّ الماء في طنجرة صغيرة، فملعقة كبيرة من زيت الزيتون ورشّة من الملح، وذلك حتي يغلي الخليط.





أثناء غلي الماء في الطنجرة؛ تضاف ملعقة كبيرة من الزيت إلى مقلاة منفصلة ذات قعر سميك حتّى يسخن.





ثمّ، يضاف الكسكسي الجافّ، مع التقليب باستخدام الملعقة الخشبيّة، وذلك حتّى يتحوّل لون الحبوب إلى الذهبي.





يضاف الكسكسي بعد ذلك إلى الوعاء على النار، حيث الماء المغلي، ويقلّب لمرّتين.





تغطّى الإناء، مع إطفاء الحرارة.





يضاف نصف الملعقة الكبيرة من زيت الزيتون إلى مقلاة صغيرة، حتى يسخن.





يقلّب فرم الثوم، وذلك حتّى تفوح رائحته.





ثمّ، يضاف فرم بصل الربيع، مع التقليب لدقيقة، فينثر الكمّون.





يضاف الخليط إلى الكسكسي، مع التقليب لمرّة، قبل التقديم. يزيّن الطبق بفرم البقدونس، وحبّات الرمّان.