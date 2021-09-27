بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالابقاء على أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الموسم الجديد.

طلب موسيماني

و كان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد طاب من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بقاء محمد عبد المنعم وعدم إعارته في الميركاتو الصيفي الجاري.

من جانبه رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يخطط فكرة الإبقاء على محمد عبد المنعم لاسيما وأن اللاعب وقع لصفوف فريق فيوتشر لمدة موسم وحصل على مقدم التعاقد الخاص به.

ويأتي رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لفكرة التراجع عن إعارة محمد عبد المنعم من منطلق احترام العقود مع إدارة فريق فيوتشر إف سى.