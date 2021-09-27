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طريقة تحضير شوربة البطاطس

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
المقادير
- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومفرومة)
- جبنة إيمانتال : ربع كوب (مبشورة)
- البصل : 1 حبة (مبشور)
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- مرق خضار : 3 اكواب
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
سخني الزيت في قدر وأضيفي البصل وشوحي لمدة 5 دقائق.
أضيفي البطاطس والملح والفلفل وقلبي لمدة  5 دقائق أخرى.
أضيفي المرق والجبن وغطي القدر واتركي الشوربة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج البطاطس.
اهرسي الشوربة في الخلاط وأضيفي جوزة الطيب وقدميها ساخنة.

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