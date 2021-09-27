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أمام برج ايفيل.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:13 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
مي شاهين
نشرت الفنانة ريم مصطفي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت في الصورة أمام برج ايفيل مرتدية جاكت باللون اللبني وهوت شورت جينز وحاملة حقيبة ظهر سوداء، وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من جمهورها.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي، والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

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شديد الخطورة ريم مصطفى برج ايفيل الفجر الفني

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