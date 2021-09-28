أمطار على بعض المناطق.. رسائل الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

حذر خبراء الأرصاد من بعض الظواهر الجوية، التي تشهدها البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لهطول الأمطار على بعض المناطق، فيما يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل بعدد من المدن والمحافظات.





وكشفت هيئة الأرصاد، عن طقس اليوم الثلاثاء، فقالت: يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.





وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.





وتتهيأ الفرص لهطول الأمطار الخفيفة، بنسبة 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشرقية، على فترات متقطعة.





كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، وحتى يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.





بينما يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



