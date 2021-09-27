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مسئولو جهاز "سوهاج الجديدة" يتفقدون العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي ومستشفى "شفا الأورمان"

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قام المهندس مصطفى هارب خديوى، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بجولة ميدانية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تفقد خلال جولته، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة إجمالية ٣٦ ألف م٣ يوم، لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.

ووجه رئيس جهاز سوهاج الجديدة، مسئولى الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى للمحطة لبدء التشغيل قبل نهاية الشهر الحالى، لتحقيق الاستفادة من مياه الصرف المعالجة.

كما تفقد المهندس مصطفى هارب،  مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأطفال الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة ٦.٥ فدان، بسعة ٢٦٣ سريرا،  ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع بأعلى جودة وفي المواعيد المقررة.

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