أوس أوس ينشر صورة من الطفولة برفقة والدته

نشر الفنان نجم مسرح مصر محمد أسامة الشهير بأوس أوس، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة تجمعه بوالدته عندما كان طفلا، وهنأها بعيد ميلادها.



حيث علق قائلا:"كل سنة وانتي طيبة يا أمي وربنا يخليكي لينا".





يذكر أن يواصل الفنان أوس أوس في تصوير مسلسلة الجديد "الفرح فرحنا" وهو من بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.