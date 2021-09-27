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التعليم توجه بسرعة تسجيل بيانات أعضاء لجنة فحص التغذية المدرسية إلكترونيا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:14 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
مارينا بشارة
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مديري المديريات بضرورة تسجيل بيانات أعضاء لجنة فحص التغذية المدرسية بكل مدرسة من المدارس المستفيدة، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني استمارة التنمية بوابة مركز معلومات الوزارة، وذلك في موعد أقصاه غدًا الثلاثاء، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العام الدراسى الجديد، حيث تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 20212022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

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