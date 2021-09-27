



علق الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن شكل بطولة الدوري في نسختها المقبلة وذلك في ظل ضغط الوقت الحالي.





خاص .. كارتيرون يكشف لـ"الفجر الرياضي" رأيه في شكل الدوري الجديد

وقال باتريس كارتيرون لـ "الفجر الرياضي" : من الأفضل أن نخوض مباريات بطولة الدوري من دورين بشكلها التقليدي .. ذلك أفضل من إقامتها بأي شكل آخر.





ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن شكل بطولة الدوري في نسختها المقبلة خلال الإجتماع المقبل المقرر إقامته يوم السبت المقبل.





يذكر أن لجنة الأندية المحترفة كانت قد كلفت عامر حسين عضو اللجنة بتحديد شكل مسابقة الدوري في نسختها المقبلة.



