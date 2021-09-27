تحدث الأرجنتيني مارويسيو بوتشيتشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن مباراة فريقه غدًا أمام نظيره مانشستر سيتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





مدرب سان جيرمان: هدفنا لقب الأبطال وميسي جاهز للسيتي

وقال بوتشيتشينو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هو حلم بالنسبة لنا، ونسعى لذلك".





وأضاف :"لم أكشف أبدًا عن فريقي في اليوم السابق للمباراة ، نحن في عملية بناء ، سنواجه فريقاً يحلم بالسيطرة على المباراة مثلنا".





وتابع :" بمجرد ان تلقي نظرة على هذين الفريقين ، نحن فريق تحت الإنشاء إنها حقيقة لا يمكننا مناقشتها ، مانشستر سيتي هو فريق تم تشكيله وجاهز بالفعل".





وزاد :"سنواجه فريقًا يقوده أفضل مدرب في العالم بوجهة نظري ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".





وأشار :"غداً كل شيء يمكن أن يحدث ، سيتعين علينا تطبيق أفكارنا مع الحد من خطورتهم".





وأوضح :" سنواجه فريقاً يملك الرغبه والإرادة، يمكننا أن نحد من خطورتهم من خلال ايجاد الثغرات ، إنه مباراة يمكن للجميع أن يعبر عن إمكانياته".





وعن موقف الحارس دوناروما من المشاركة في مباراة الغد قال :"أنا لا أوكد من سيشارك غداً ويحق للجميع ان يقولون مايريدون قوله".





وحول موقف فيراتي من المشاركة في المباراة قال :"ماركو فيراتي تدرب جيدًا في الأيام القليلة الماضية و نعتقد أنه يمكن أن يكون جزءًا من المجموعة ، لم يتم تأكيد الفريق بعد و لكن لديه فرصة".





واختتم :" نعم ميسي و فيراتي سيكونان ضمن المجموعة غدًا، لكني لم أقرر التشكيلة الأساسية نحتاج إلى المزيد من الوقت".