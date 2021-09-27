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مدرب سان جيرمان: هدفنا لقب الأبطال وميسي جاهز للسيتي
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:29 م
علي نبوي
تحدث الأرجنتيني مارويسيو بوتشيتشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن مباراة فريقه غدًا أمام نظيره مانشستر سيتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
مدرب سان جيرمان: هدفنا لقب الأبطال وميسي جاهز للسيتي
وقال بوتشيتشينو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هو حلم بالنسبة لنا، ونسعى لذلك".
وأضاف :"لم أكشف أبدًا عن فريقي في اليوم السابق للمباراة ، نحن في عملية بناء ، سنواجه فريقاً يحلم بالسيطرة على المباراة مثلنا".
وتابع :" بمجرد ان تلقي نظرة على هذين الفريقين ، نحن فريق تحت الإنشاء إنها حقيقة لا يمكننا مناقشتها ، مانشستر سيتي هو فريق تم تشكيله وجاهز بالفعل".
وزاد :"سنواجه فريقًا يقوده أفضل مدرب في العالم بوجهة نظري ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".
وأشار :"غداً كل شيء يمكن أن يحدث ، سيتعين علينا تطبيق أفكارنا مع الحد من خطورتهم".
وأوضح :" سنواجه فريقاً يملك الرغبه والإرادة، يمكننا أن نحد من خطورتهم من خلال ايجاد الثغرات ، إنه مباراة يمكن للجميع أن يعبر عن إمكانياته".
وعن موقف الحارس دوناروما من المشاركة في مباراة الغد قال :"أنا لا أوكد من سيشارك غداً ويحق للجميع ان يقولون مايريدون قوله".
وحول موقف فيراتي من المشاركة في المباراة قال :"ماركو فيراتي تدرب جيدًا في الأيام القليلة الماضية و نعتقد أنه يمكن أن يكون جزءًا من المجموعة ، لم يتم تأكيد الفريق بعد و لكن لديه فرصة".
واختتم :" نعم ميسي و فيراتي سيكونان ضمن المجموعة غدًا، لكني لم أقرر التشكيلة الأساسية نحتاج إلى المزيد من الوقت".