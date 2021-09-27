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برلمانية: افتتاح محطة بحر البقر يساعد في زيادة الإنتاج الزراعي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:23 م
النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم
دينا عبد الستار
قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن افتتاح الرئيسي عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا، إنجاز جديد يضاف إلي انجازات الرئيس السيسي.

وأضافت "سليم" خلال بيان لها، اليوم الإثنين، أن بناء تلك المحطة الأكبر في العالم ترجع إلى توجهات الدولة باستغلال كل الموارد المائية، وتوفير مزيد من موارد المياه العذبة، مما يترتب عليه تقليل الفاقد من المياه ويوفر صرفا زراعيا مؤمنًا مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.


وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن محطات معالجة المياه الثلاثية فى بحر البقر والحمام، تضمن زيادة الرقعة الزراعية فى شمال سيناء، والدلتا الجديدة لتصل إلى أكثر من 3 ملايين فدان، بما يساهم فى توفير السلع الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائى لجميع المصريين.

الكلمات المفتاحية

محطة مياه بحر البقر برلمانية

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