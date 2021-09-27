أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، متوقعة أن نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:





- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية.





- طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:





- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





- طقس معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.





الظواهر الجوية:





- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.





- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشرقية على فترات متقطعة (20 % تقريبا).





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



