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اليمن يستغيث بالإمارات (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
وكالات

 

رسالة وجهها أبناء محافظة شبوة اليمنية، يطالبون التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالتدخل العاجل والسريع لمساعدتهم لردع ميليشيات الحوثي، التي سمح لها تنظيم الإخوان بالتوغل في المحافظة.

 

الرسالة التي وجهها نشطاء ومثقفين ومشايخ وأعيان شبوة طالبوا دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بالتدخل لوقف التنسيق المشترك بين ميليشيات الحوثي وتنظيم الإخوان، ووقف احتكار التنظيم لجبهات المواجهة مع الحوثي، ومنع أبناء شبوة من الاشتراك في الدفاع عن أرضهم، ما يمكن تنظيم الإخوان وحزب الإصلاح من تسليم أراضي المحافظة للحوثيين، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

حذر أهالي شبوة من المؤامرة الإخوانية لتدمير الجنوب اليمني وتسليمه بشكل تام لميليشيات الحوثي.

الكلمات المفتاحية

مداد نيوز فيديو اليمن الامارات

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