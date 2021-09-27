وزير التموين: بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية





أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى لوزارة التموين أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه شركتى الجملة ببدء صرف استعاضات السلع التموينية لمنافذ صرفها للمواطنين على بطاقة الدعم وشدد المصيلحى على رؤساء الشركتين فى توجيه بأهمية توفير السلع الجيدة للمواطنين وأشار كمال إلى أن السيد الاستاذ الدكتور على المصيلحى قد تلقى تقرير حول نسب صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر والتي وصلت إلى ١٠٠٪؜.





واضاف إلى أن الشركتين يضخوا يوميا ما يقارب الأربعة إلف طن سكر وثلاثة آلاف طن زيت ومايقارب الألف طن أرز والف طن مكرونه وغيرها من السلع الأخرى مثل الدقيق والسمن الصناعى ومساحيق الغسيل وسلع أخرى كثيرة تصل إلى ثمانى وعشرين سلعه فى الاجمالى للمواطن، لاكثر من ثمانية وثلاثين ألف منفذ يقومون بصرف السلع التموينيه لاربعه وستين مليون مواطن شهريا.





وقال احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن الدكتور على المصيلحى طالب أصحاب منافذ صرف السلع التموينية بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين عند صرف السلع التموينية وتعقيم أماكن والالتزام بارتداء الكمامات عند صرف السلع التموينية لمنع انتشار فيرس كورونا وطالب احمد كمال معاون الوزير المواطن باالالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على سلامتهم مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عمليات الصرف وكذلك التزام منافذها بالاجراءات الاحترازية.



