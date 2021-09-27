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مران الأهلي| موسيماني يطمئن على المصابين ويجتمع باللاعبين

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 06:00 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو

اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

مران الأهلي| موسيماني يطمئن على المصابين ويجتمع باللاعبين
وحرص موسيماني على الاجتماع بطبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة. 



واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وقبل انطلاق مران الأهلي اليوم، حرص بيتسو موسيماني على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

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