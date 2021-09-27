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بكلمات مبهجة..إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد المخرج علي بدرخان

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:10 م
علي بدرخان
علي بدرخان
نادين نجدي
نشرت الفنانة الهام شاهين صورة برفقة المخرج علي بدرخان ونجوم الفن وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كانت إلهام في الصورة تحتفل بعيد ميلاد المخرج علي بدران مع نجوم الفن، علقت إلهام على الصورة قائلة:" عيد ميلاد سعيد أستاذى المخرج العظيم والإنسان الجميل على بدرخان.. سعيده بإحتفالى معك بعيدك الماسي.. ربنا يعطيك الصحه وطولة العمر ويفرح قلبك.. ونحتفل دايما بنجاحاتك.. مهرجان الإسكندريه السينمائي الدولى تشرف بأن تحمل هذه الدورة إسمك الغالى ".


والجدير بالذكر أن آخر أعمالها السينمائية فيلم "حظر تجول"، بطولة أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول وآخرين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.



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