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راحة سلبية من التدريبات للدوليين في الأهلي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 06:08 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليون على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

راحة سلبية للدوليين في الأهلي
وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على مد راحة اللاعبين الدوليين، لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، وكذلك المحترفون المنضمون إلى منتخبات بلادهم. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الشهر المقبل. 

وكان بيتسو موسيماني قد حرص على الاجتماع بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة. 

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وقبل انطلاق مران الأهلي اليوم، اجتمع بيتسو موسيماني مع الجهاز الفني واللاعبين لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

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