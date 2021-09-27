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سر غياب كهربا وطاهر عن التدريبات الجماعية للأهلي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 06:11 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
تغيب الثنائي محمود كهربا وطاهر محمد طاهر، لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

سر غياب كهربا وطاهر عن التدريبات الجماعية للأهلي
واكتفى الثنائي بأداء جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق بسبب الشكوى من إجهاد عضلي خفيف. 

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن الثنائي يعاني من إجهاد عضلي خفيف، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية للفريق غدًا بشكل طبيعي.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان بيتسو موسيماني قد حرص على الاجتماع بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة. 

كما اجتمع بيتسو موسيماني مع الجهاز الفني واللاعبين لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

وشهد مران الأهلي اليوم حصول اللاعبين الدوليين على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الذي حرص على منح اللاعبين الدوليين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، وكذلك اللاعبون المحترفون المنضمون إلى منتخبات بلادهم.

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