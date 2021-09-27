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شريف منير يشوق جمهوره لفيلم "السراب"

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:45 م
شريف منير
شريف منير
نادين نجدي

شارك الفنان شريف منير، جمهوره ومتابعيه مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كانت هذه الصور من تصوير عمل جديد له وهو فيلم "السرب"، ارتدى شريف بدلة سوداء اللون، وكان على الشاطئ، حازت الصور الكثير من الإعجابات.


يشارك شريف في فيلم "السرب" الذي يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى

الكلمات المفتاحية

مصر لبيا فن شريف منير داعش السراب

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