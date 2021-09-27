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موانيء البحر الأحمر تتداول 359 شاحنة و 7300 طن بضائع عامة
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:24 م
ذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر أنه تم تداول اليوم الإثنين 359شاحنة و7 آلاف و300 طن بضائع عامة .
وأوضحت الهيئة - في بيان - أن الواردات شملت 600 طن بضائع و64 شاحنة، فيما بلغت الصادرات 6 آلاف و 700 طن بضائع و295 شاحنة
ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين الحرية 2 ودليلة، بينما تغادر السفينة أمل، فيما غادرت الميناء السفينتين دليلة والحرية 2.
كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية، وصول وسفر، للسفينتين سينا وعمان.