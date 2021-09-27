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كومان خارج مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب قرار برشلونة

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:00 م
كومان
كومان
وكالات
أعلن برشلونة، اليوم، أنه لن يقدم طعنا بخصوص مباراة الإيقاف الثانية ضمن العقوبة التي فرضتها لجنة المنافسة على المدرب رونالد كومان، لطرده في المباراة أمام قادش، ومن ثم لن يجلس المدير الفني للبرسا على مقاعد البدلاء في واندا متروبوليتانو، يوم السبت المقبل.

كومان خارج مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب قرار برشلونة
ولكن على النقيض، قدم النادي الكتالوني طعنا أمام لجنة الاستئناف بشأن البطاقة الصفراء التي تلقاها سيرجيو بوسكيتس، في مباراة نويبو ميراندييا أيضا.

وكان الحكم كارلوس ديل سيرو جراندي قد أوضح أنه أشهر البطاقة الصفراء لقائد البارسا لقيامه "برمي كرة ثانية كانت موجودة على أرض اللعب تجاه خصم كان مستحوذا على الكرة، لترتطم الكرة الإضافية بالخصم ويؤثر ذلك على اللعب".

لكن برشلونة يصر على أن ذلك حدث بشكل لا إرادي.

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