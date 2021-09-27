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أستاذ بعين شمس: مشروع معالجة بحر البقر يؤهل لزراعة نصف مليون فدان

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:07 م
محطة معالجة مياه بحر البقر
محطة معالجة مياه بحر البقر
داليا الحسين
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر، بلغت تكلفته 160 مليار جنيه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع معالجة المياه ببحر البقر يؤهل إصلاح وزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان.

ولفت الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس إلى أن مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر توفر مياه كانت مهدرة من قبل، منوها بأن الدولة المصرية حريصة على تأمين المواد الغذائية للمواطنين، وهذا يأتي التزامًا بالدستور.

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر، سيوفر 2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

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