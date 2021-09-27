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طبيب ذكورة يكشف العلاج الوحيد لدوالي الخصية (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:17 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور خالد سالم، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي والعقم، إن الدوالي يتم علاجها جراحيًا نظرًا لتأثيرها على السائل المنوي، وليس لمجرد الإصابة فقط، معقبًا: "لو المريض لديه دوالي بنسبة درجة كبيرة، ولا تؤثر على السائل المنوي، فلا يجب إجراء العملية، وإذا كانت خفيفة وتؤثر على السائل المنوي، فيجب إقامة العملية".

ولفت "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن عدم علاج الدوالي لأنها خفيفة رغم تأخر الإنجاب يعتبر إشكالية كبيرة يقع فيها الكثيرين، مشيرًا إلى أن عملية الدوالي تحسن السائل المنوي بشكل كبير، وتحل مشكلة تأخر الإنجاب.

وأضاف أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي والعقم، أنه لا يوجد أي علاج للدوالي إلا الجراحة، وأي حديث على خلاف هذا الأمر عبارة عن كلام "فارغ".


الكلمات المفتاحية

طبيب ذكورة دوالي الخصية

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