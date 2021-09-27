رئيس جامعة كفرالشيخ يشهد ملتقي تأهيل خريجي "الطب البيطري" لسوق العمل

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ، الملتقى السادس لتأهيل خريجي الكلية لسوق العمل، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورإسماعيل إسماعيل إيراهيم، عميد الكلية.



ويهدف الملتقى السادس لتأهيل خريجي كلية الطب البيطري لسوق العمل إلى توفير العديد من فرص العمل للخريجين بشركات الأدوية ومزارع الدواجن في إطار اهتمام الجامعة بخريجيها.



وتضمن الملتقى عدة محاورأهمها تفعيل مشاركة الخريجين في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية، والإستفادة من خبرات الخريجين العاملين ومساهمتهم في إتاحة فرص عمل لحديثي التخرج، والتواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف علي مجالات التوظيف، وزيادة مهارات وكفاءة الخريجين.



وقال رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة حريصة على تأهيل خريجيها لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي من خلال تحديث برامج الدراسة بما يتواكب مع التطورات العالمية لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون جامعة بحثية تهتم بالبحث العلمي وليس مجرد جامعة مانحة للشهادات الدراسية فقط.



وأكد، أن متابعة الخريجين من خلال أدائهم المهني بعد التخرج مقياسًا حقيقيًا لمكانة الكلية العلمية والعملية وتستطلع الكلية مدى الإحتياجات التي يتطلبها سوق العمل من خلال عقد المؤتمرات والندوات والتي من شأنها توفير المعلومات الكافية والتي يجب أن تتوافر في الخريج ليمتلك مهارات وقدرات المنافسه في سواق العمل محليا وإقليميا ودوليا.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية تنمية الموارد البشرية لأنها سبب تقدم الدول وكذلك لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي بناء يعتمد على العقول الإبداعية الخلاقة. موضحًا أن كل الصناعات الحديثة مبنية على عقول إبداعية، وأن اقتصاد المعرفة اقتصاد تنموي عكس الاقتصاد الزراعي أو الصناعي أو اقتصاد الموارد الطبيعية.



وأوضح د. دسوقي أن الملتقى يفتح أفاقًا جديدة لخريجي كلية الطب البيطري نحو الانفتاح على سوق العمل، مؤكدًا أن من حق طلاب الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ الإعتزاز والفخر بجامعتهم العريقة التي أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية خصوصا في ظل اهتمامها بالارتقاء بمنظومة البحث العلمي.



وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يأتي في إطار تحقيق دور الجامعة والكلية المجتمعي في توفير فرص العمل المناسبة لخريجي الكلية، وذلك من خلال التواصل مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بسوق العمل لضمان الوظائف المناسبة لخريجي الكلية، مؤكدا إهتمام إدارة الجامعة بإنشاء جسور من التواصل مع خريجيها.



وأوضح عميد الكلية، بأنه على هامش الملتقى تم تنظيم 4 محاضرات الأولى بعنوان" تأهيل الخريجين للعمل في مجالات الدواجن ألقاها الأستاذ الدكتورحاتم صلاح الدين أستاذ أمراض الدواجن ورئيس جامعة دمنهور سابقا، وجاءت المحاضرة الثانية عن " دور النقابة العامة للأطباء البيطريين "ألقاها الدكتور نشأت عبد الباري نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ، والثالثة محاضرة عن " تأهيل الخريجين للعمل بمزارع الألبان" ألقاها الدكتور محمد ابراهيم خبير واستشاري مزارع أبقار الحلاب والتسمن بمزارع كوبنهاجن، والرابعة عن " تأهيل الخريجين للعمل بمجال الحيوانات الأليفة" ألقاها الدكتور أيمن عوض محمود الشرقاوي طبيب بيطري بإدارة دسوق البيطرية.



كما تم عقد لقاء مع الخريجين ومجموعة شركة "حجازي جروب"،"الدقهلية للدواجن"، "القاهرة للدواجن" لمناقشة فرص التدريب والتوظيف بهذه الشركات، مشيرا إلى أن الملتقى يضم بعض الفرص التأهيلية لطلاب الفرق المختلفة بالكلية، حيث يتم إلحاقهم ببعض الوظائف لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل عقب الحصول على درجة البكالوريوس.



وفي ختام الملتقى كرم رئيس الجامعة عدد من الأكاديميين والإداريين والطلاب المتفوقين.