يهدف لإعداد كوادر شبابية.. تعرف على الدورة التدريبية في مجال رصد الطيور المهاجرة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدء البرنامج السنوى لإعداد الكوادر الوطنية فى مجال تصنيف ورصد الطيور وذلك بمركز التميز البيئي بجبل الزيت بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائى وبيرد لايف انترناشيونال وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبمشاركة خبراء المركز الاقليمى لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والدكتور ايمن حمادة رئيس الادارة المركزية للتنوع البيولوجى ممثلًا عن الوزارة وبحضور اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب.





وترصد "الفجر" من خلال السطور التالية ابرز معلومات عن البرنامج التدريبي في مجال رصد الطيور المهاجرة:





١- يهدف البرنامج التدريبى إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجال مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس





٢- كما يهدف الي عرض أهمية الطيور المهاجرة بيئيا كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها الطبيعية وكأحد الملقحات النباتية الهامة واقتصاديا













٣- زيادة الاقبال من الشباب حديثي التخرج من الجامعات المصرية الحكومية





٤-يعتبر البرنامج فرصة حقيقة لدمج الشباب فى حماية التنوع البيولوجى وخاصة الطيور



