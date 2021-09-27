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استشاري: 80% من آلام الظهر لا تحتاج إلى جراحة (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:19 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور محمد إبراهيم رشيد، أستاذ جراحة العمود الفقري بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية لعلاق الانزلاق الغضروفي في البداية من خلال بعض التمرينات، مشيرًا إلى أن 80% ممن لديهم آلام في الظهر والرقبة ليسوا في حاجة إلى جراحة، والعلاج يكون فقط من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية لتقوية العضلات، وهذه التمارين تمارس لمدة 6 أسابيع.

وشدد "رشيد"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، على ضرورة عدم الذهاب إلى محرك البحث جوجل، لمعرفة العلاج المناسب للغضروف، والذهاب إلى الطبيب المختص لتحديد العلاج المناسب، لأن الأعراض قد تكون متشابهة، والمرض مختلف.

ولفت إلى أن الانزلاق الغضروفي يعتبر مرض العصر بسبب أسلوب الحياة المعاصر، والجلوس كثيرًا، مشيرًا إلى أن ضرورة عدم النظر إلى الأسفل كثيرًا، أو الاستمرار في وضع ثابت لمدة طويلة، وهذه المدة لا يجب أن تزيد عن ثلث ساعة حتى لا يحدث ارتخاء في العضلات، معقبًا: "كل 3 ساعات لازم نغمض عينينا ونترك يمين وشمال لتنشيط العضلات".


الكلمات المفتاحية

جراحة الام الظهر

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