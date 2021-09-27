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تعليم كفر الشيخ: 14 ألف معلم تلقوا لقاح كورونا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:23 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
قال المهندس محمد السبكي، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه في إطار استعداد مديرية التربية والتعليم، لبدء العام الدراسي الجديد فقد تم التأكيد على ضرورة حصول المعلمين علي لقاح فيروس كورونا، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لتلقي اللقاح من قبل المعلمين، 48347 معلم بجميع الإدارات التعليمية، بنسبة بلغت 73.2% من المعلمين.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن إجمالي المعلمين الذين تلقوا الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 14081 معلم فيما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بلغ 3616 معلم.

وأكد وكيل وزارة التربية بمحافظة كفر الشيخ، أنه جاري إستكمال تلقي المعلمين لقاح فيروس كورونا المستجد، فور توافر الفرق الطبية من قبل مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حيث يتم التنسيق على سرعة تطعيم المعلمين بجميع الإدارات التعليمية في أسرع وقت ممكن.

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ تاك المهندس محمد السبكي

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