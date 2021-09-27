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القس رفعت فكري يعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا هدرا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:25 م
الأنبا هدرا
الأنبا هدرا
ماريان ناجى
تقدم القس رفعت فكري سعيد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي لصاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الانبا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء والمواساة فى رحيل الأنبا هدرا مطران أسوان.

وقال: "أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التعزيات القلبية لنياحة الحبر الجليل نيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة".

الكلمات المفتاحية

مطران اسوان الانبا هدرا

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