رئيس مدينة كفر شكر يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي

أجرى الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة مدى الاستعدادات مدارس المركز والمدينة لاستقبال الطلاب والعام الدراسي الجديد وتنفيذ تعليمات الدولة في هذا الشأن.



جاء ذلك بحضور هالة عاشور مدير الإدارة التعليمية والأجهزة التنفيذية بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وأوضح رئيس المركز والمدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أن الجولة جاءت للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات بشأن استعداد المدارس لاستقبال الطلاب والعام الدراسي الجديد، وتطبيق القانون وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على الطلاب وجميع أطراف العملية التعليمية وعدم وجود إشغالات ونظافة محيط جميع المدارس وتسهيل حركة الشوارع ودخول وخروج الطلاب.