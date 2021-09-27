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"الاستثمار الأوروبي": 54مليون جنيه لتشغيل العمالة غير المنتظمة باسكندرية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر

قال رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المهندس مدحت مسعود، إنه تم تخصيص 54 مليون جنيه وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي، لمحافظة الإسكندرية، والتي من المخطط أن تتيح ما يزيد على 64 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة لتنفيذ عدد من المشروعات بحي العامرية، منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد خطوط صرف الصحي وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه فيرا مورينديني مسئول الاتحاد الأوروبي والدكتور هارتفج بنفيلد رئيس فريق الدعم الفني بالاتفاقية، لعدد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف مسعود أن هذه المشروعات تم اختيارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية لتلبية احتياجات الأهالي وتطوير هذه المناطق باستخدام العمالة غير المنتظمة لتطوير مهاراتها وإكسابها مهارات جديدة تساعدها في العثور على فرص أفضل للتشغيل.

وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات تلك الاتفاقية في 6 محافظات; وهي (الإسكندرية - أسيوط- الجيزة -المنوفية - بورسعيد - الشرقية)، ومن المخطط أن توفر تلك الاتفاقية أثناء فترة تنفيذها حوالي 321 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة في المحافظات المستهدفة.

يذكر أن الاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل من الاتحاد الأوروبي يقدر ب`15 مليون يورو تهدف إلى تحسين نوعية الحياة بالمناطق المستهدفة من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية المجتمعية وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة بتلك المناطق، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.

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