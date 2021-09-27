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استقالة رئيسة حزب الخضر الكندي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت، اليوم الاثنين، آنامي بول، استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب الخضر الكندي، وذلك بعد خسارتها في منطقتها في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، واصفة الفترة الماضية بأنها أسوأ فترة في حياتها. 

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فقد استقالت "بول" بعد أقل من عام بقليل من أن تصبح أول زعيمة سوداء في البلاد لحزب وطني رئيسي.

وقبل أسبوعين، شككت أنامي بول، الزعيمة الخضراء الجديدة، في حكم رئيس الوزراء بالدعوة إلى الانتخابات وما إذا كان قد أدرك تمامًا الوضع المتدهور في كابول.

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كندا رئيسة حزب الخضر الكندي حزب الخضر الكندي

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