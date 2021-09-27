اعتصام أمام منزلي ميقاتي ومولوي في مدينة طرابلس بلبنان

نظم عدد من الناشطين في الحراك الشعبي اللبناني اعتصاماً، اليوم الإثنين، أمام منزلي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.





ووردد المحتجون وسط انتشار أمني كثيف، هتافات تطالب بـ"معالجة الأوضاع المعيشية والتصدي للمشروع الإيراني وعدم السماح بكف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت".





ويذكر أن لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، منذ خريف العام 2019 أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وارتفعت معها أسعار السلع بشكل جنوني. كما ارتفعت معدلات البطالة والفقر، ما وضع اللبنانيين أمام أزمات متعددة في كافة القطاعات.