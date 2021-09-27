والد حلا شيحة يعلن خلع ابنته الحجاب.. تفاصيل

تحدث الفنان التشكيلي "أحمد شيحة" فى أحدث حلقاته في برنامج "حروف جر" مع الإعلامي "يوسف الحسيني" الذي يذاع على القناة الإذاعية نجوم F.M، مؤكدًا أن خلع ابنته "حلا" للحجاب كانت رغبتها الشخصية بدون تأثير أحد عليها.







قال "شيحة" في لقائه:"لما بنتي لبست الحجاب كلمتها وفهمتها وقولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت هذا الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وكانت هي قرأت طن كتب في الموضوع، ولغاية دلوقتي هي غير محجبة".







كما تحدث عن أن ظهور المذيعات والفنانات بحجابهن يعد تمييزًا وأنه سابقًا كانت هناك شروط لظهور الإعلامي على الشاشات وأهمها أن يكون محايدًا وارتداء الحجاب مخالف لذلك.







وكانت "حلا شيحة" قد أثارت الجدل سابقًا بعد نزول فيديو كليب فيلمها "مش أنا" مع الفنان "تامر حسني" حيث نشرت على حسابها بموقع انستجرام معبرة عن ندمها على تصوير مشاهد تجمعها بالفنان "تامر حسني" في الكليب وقالت أنها طلبت منه حذف تلك المشاهد، ليرد عليها "تامر حسني" موضحًا أنه حذف بالفعل ما طلبته وحاول التواصل معها لأكثر من مرة لكنها لم تكن تجيب على اتصالاته.