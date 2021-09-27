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وزير الخارجية الجزائري: ندعم مسار الحوار في ليبيا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
د ب أ
أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، على موقف بلاده الداعم" لمسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين، من أجل السلم والأمن في بلادهم والدول الجوار، والتي تتأثر بما يحدث في ليبيا.

وأضاف لعمامرة خلال كلمته أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر تواصل إستعدادها لتقديم التسهيلات والمساهمة بشكل مباشر لما يحدث في ليبيا وتواصل جهودها في دعم الأشقاء اللبييين والإستفادة من التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية،بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية.

وحول الأزمة في مالي، قال لعمامرة: أن بلاده " تلتزم بالعمل في سبيل الأشقاء في مالي وتتطلع لإجراء إنتخابات رئاسية وتحقيق أهداف وإنجاح المسار في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بادر في التوجه لمبادرة تفعيل الوسائل والأطر والعمل المشترك من أجل كفاح القارة الأفريقية لمواجهة الإرهاب".

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