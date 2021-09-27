أسهم أوروبا تغلق منخفضة لكن ألمانيا ترتفع





أغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية على انخفاض الاثنين إذ بدد تراجع أسهم التكنولوجيا مكاسب حققتها أسهم البنوك وشركات الطاقة، بينما بلغت الأسهم الألمانية أعلى مستوياتها في عشرة أيام إذ تمخضت نتائج الانتخابات الاتحادية عن فرص تشكيل ائتلاف يساري للحكومة.





وارتفع المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 0.3%، ليقود المكاسب بين المؤشرات في المنطقة، بينما نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%.





وتصدرت شركة العقارات الألمانية فونوفيا وشركة صناعة محركات الطائرات MTU ايرو انجينز وشركة الطاقة المتجددة سيمنس إنرجي قائمة الرابحين على المؤشر داكس.

وزاد مؤشر قطاع النفط والغاز 2.8% ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما أضاف قطاع البنوك 2.8%.





وارتفعت أسهم شركات النفط العملاقة توتال إنرجيز ورويال داتش شل وBP بين 3.4% و4.8%، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.





وزاد المؤشر ستوكس 600 بمقدار 15.9 بالمئة منذ بداية العام الجاري، لكن بما يقل عن ارتفاع 18.3% للمؤشر S&P500 في وول ستريت.





وقفز سهم IWG 4.4% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن ذكرت سكاي نيوز أن شركة تأجير المكاتب البريطانية تدرس صفقة فصل للأنشطة بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية ستنطوي على فصلها إلى عدة شركات.





وربح سهم زوبلس AG 4.3% بعد أن قدمت شركة الاستثمارالمباشر السويدية IQTP عرضا لشراء شركة بيع الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت مقابل نحو 3.36 مليار يورو ، مما يزيد عن عرض بقيمة 3.29 مليار يورو قدمته شركة الاستثمار المباشر الأمريكية هيلمان اند فريدمان.