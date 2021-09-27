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بهذه الطريقة.. عمرو سلامه يروج لعمله الجديد "بيبمبو"

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:57 م
عمرو سلامة
عمرو سلامة
نادين نجدي
نشر المخرج عمرو سلامه صورة جديدة له، عبر صفحته على صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفديوهات "إنستجرام".


كانت الصورة عبارة عن تصميم يجمع بين عمل قديم له وهو " مسسلسل طايع"، عمله الجديد الذي يحضر له حاليًا، علق عمرو على الصورة قائلًا:" ٢٠١٨ إبريل تصوير مسلسل طايع... سبتمبر ٢٠٢١ تصوير مسلسل " بيبمبو "، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.

يذكر أن المخرج عمرو سلامه يصور مسلسله الجديد "بيمبو" وهو من بطولة هدي المفتي، ويجز، وأحمد مالك وغيرهم من النجوم، ويعرض علي منصة شاهد.

الكلمات المفتاحية

واخبار الفجر الفني فن عمرو سلامة طايع بيبمبو اخبار فن

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